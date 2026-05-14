KAI Tutup Perlintasan Liar Tebet-Cawang untuk Cegah Kecelakaan Fatal

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |22:05 WIB
KAI Tutup Perlintasan Liar Tebet-Cawang (foto: dok KAI)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta kembali menutup perlintasan sebidang liar. Kali ini, penutupan dilakukan di petak jalan antara Stasiun Cawang dan Stasiun Tebet, yang menjadi akses penghubung kawasan Kebon Baru dan Tebet.

Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kecelakaan di perlintasan tidak resmi.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat dari potensi kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak resmi dan tidak memiliki standar pengamanan,” ujar Franoto, Kamis (14/5/2026).

Franoto menjelaskan, di lintas Stasiun Cawang–Stasiun Tebet terdapat lima perlintasan sebidang liar yang akan ditutup secara bertahap. Program serupa juga akan dilanjutkan pada sejumlah perlintasan liar lain di lintas Tebet–Manggarai.

Sebelum penutupan dilakukan, KAI Daop 1 Jakarta bersama unsur kewilayahan, pemerintah setempat, aparat kepolisian, Kecamatan Tebet, hingga pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada warga melalui pertemuan di balai warga.

Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang serta risiko fatal yang dapat terjadi apabila aktivitas di perlintasan liar tetap dilakukan.

“KAI Daop 1 Jakarta menegaskan bahwa keberadaan pelintasan liar sangat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan karena tidak dilengkapi penjaga, palang pintu, rambu maupun perangkat keselamatan sesuai standar,” katanya.

 

1 2
      
