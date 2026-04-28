Operasional KRL Hanya Sampai Stasiun Bekasi Pasca Insiden Tabrakan Kereta

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menginformasikan bahwa lalu lintas KRL commuter jalur Cikarang - Manggarai untuk sementara waktu belum dapat beroperasional sepenuhnya.

KRL dari Jakarta arah ke Cikarang maupun sebaliknya hanya beroperasi di Stasiun Bekasi. Sehingga, para pengguna KRL Cikarang arah Jakarta maupun sebaliknya hanya bisa turun dan naik dari Stasiun Bekasi.

"Bagi pelanggan yang akan melakukan perjalanan kereta api, untuk sementara dapat menggunakan layanan melalui Stasiun Bekasi hingga pemberitahuan lebih lanjut," kata VP Corporate Communication KAI, Anne Purba melalui keterangan resminya, Selasa (28/4/2026).

"Operasional perjalanan menuju lintas Bekasi juga masih mengalami penyesuaian seiring proses penanganan di lapangan," sambungnya.