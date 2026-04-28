Masinis KA Argo Bromo Selamat Usai Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Masinis KA Argo Bromo Selamat Usai Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

BEKASI - Masinis Kereta Api Argo Bromo dilaporkan selamat usai terlibat kecelakaan dengan KRL Cikarang Line di stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam ini.

“Masinis Puji Tuhan aman,” kata VP Corporate KAI, Anne Purba kepada wartawan di lokasi.

Anne Purba menjelaskan, ada empat orang korban meninggal dunia usai KA Jarak Jauh Argo Bromo terlibat kecelakaan dengan KRL Cikarang Line di stasiun Bekasi Timur.

“Berdasarkan data sementara, terdapat 4 orang penumpang KRL yang meninggal dunia,” ujar dia.

PT KAI menyampaikan duka cita yang mendalam serta belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan.