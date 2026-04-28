Update Tabrakan Kereta di Bekasi, 4 Penumpang Tewas dan 29 Korban Dievakuasi ke Tiga Rumah Sakit

JAKARTA - Proses evakuasi korban tabrakan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo dengan KRL Cikarang Line di stasiun Bekasi Timur terus dilakukan. Data sementara, korban meninggal dunia berjumlah empat orang dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit.

"Yang sudah dievakuasi sebanyak 29 orang, pada saat ini sudah di rumah sakit, dan sementara tiga meninggal," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad usai meninjau lokasi kecelakaan.

Puluhan korban itu kemudian dilarikan ke tiga rumah sakit terdekat, yakni RSUD Bekasi, RS Bella, dan RS Primaya.

Dasco melanjutkan, hingga kini proses evakuasi terus berlangsung. Menurutnya, petugas di lapangan mendapati kendala untuk mengevakuasi beberapa korban yang masih berada di dalam gerbong kereta.

"Hambatan dari proses evakuasi karena penumpang dalam keadaan ada yang terjepit dan kemudian celah untuk ruang mengevakuasinya sempit," ujarnya.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyebutkan bahwa berdasarkan data sementara ada empat orang korban meninggal dunia usai KA Jarak Jauh Argo Bromo terlibat kecelakaan dengan KRL Cikarang Line di stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam ini.