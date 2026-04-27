Korban Tewas Tabrakan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur Jadi 4 Orang

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyebutkan, ada empat orang korban meninggal dunia usai KA Jarak Jauh Argo Bromo terlibat kecelakaan dengan KRL Cikarang Line di stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

“Berdasarkan data sementara, terdapat 4 orang penumpang KRL yang meninggal dunia,” VP Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya.

KAI menyampaikan duka cita yang mendalam serta belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

Sementara itu, ia menyebutkan seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang telah dievakuasi dalam kondisi selamat.

Sebelumnya, insiden tabrakan tersebut diketahui dari postingan akun X @sahabat_kereta. Dalam postingan itu, insiden kereta "adu banteng" terjadi pada pukul 20.55 WIB.

(Fahmi Firdaus )

