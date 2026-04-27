3 Orang Tewas Akibat Tabrakan KRL dengan Kereta Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur

JAKARTA – Sebanyak tiga orang dikabarkan tewas akibat kecelakaan Kereta Api (KA) jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Data tersebut dihimpun wartawan iNews Media Grup di RSUD Bekasi, seluruh korban adalah perempuan. Namun belum diketahui identitas para korban.

Sebelumnya, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan, bahwa insiden bermula dari kecelakaan yang terjadi di perlintasan rel di kawasan Bulak Kapal.

Peristiwa tersebut melibatkan sebuah taksi yang tertabrak KRL di jalur perlintasan (JPL), sehingga menyebabkan perjalanan KRL terganggu dan kereta terpaksa berhenti.

“Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya berhenti,” kata Franoto.