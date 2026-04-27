Tragis! Korban Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Masih Terjepit di Rangkaian Gerbong

JAKARTA - Korban insiden tabrakan Kereta Api (KA) jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya dengan KRL masih terjebak di rangkaian gerbong. Petugas masih berupaya mengevakuasi para korban.

Pantauan Okezone, terlibat korban yang merupakan lansia nampak masih terjebak pada rangkaian kereta api. Terlibat, petugas masih berupaya untuk mengevakuasi para korban.

Sekadar informasi, Kereta Api (KA) jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya terlibat kecelakaan dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa insiden bermula dari kecelakaan yang terjadi di perlintasan rel di kawasan Bulak Kapal.

Peristiwa tersebut melibatkan sebuah taksi yang tertabrak KRL di jalur perlintasan (JPL), sehingga menyebabkan perjalanan KRL terganggu dan kereta terpaksa berhenti.