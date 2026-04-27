HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Orang Jadi Korban Kecelakaan KRL vs Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |22:05 WIB
JAKARTA – Sejumlah penumpang KRL menjadi korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Kecelakaan melibatkan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL jurusan Cikarang.

Berdasarkan foto dan video yang diterima Okezone, sejumlah penumpang dievakuasi petugas dengan menggunakan tandu.

Vice President Corporate Secretary KCI, Karina Amanda mengatakan,  pihaknya saat ini tengah fokus melakukan evakuasi.

“Nanti akan ada rilis (pernyataan) dari PT KAI. Saat ini kami masih melakukan penanganan kondisi di lokasi,” kata Karina.

Insiden tabrakan tersebut diketahui dari postingan akun X @sahabat_kereta. Dalam postingan itu, insiden kereta "adu banteng" terjadi pada pukul 20.55 WIB.

Petugas saat ini juga sedang melakukan evakuasi penumpang KRL. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT KAI.

(Fahmi Firdaus )

