Ada Gangguan Sinyal di Stasiun Manggarai, Perjalanan KRL Alami Penyesuaian Jalur (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line mengalami kendala operasional pada siang hari ini, Jumat (24/4/2026). Hal ini disebabkan adanya gangguan sinyal di Stasiun Manggarai.

1. Gangguan Sinyal

Berdasarkan informasi resmi dari KAI Commuter Update pada 12.56 WIB, gangguan tersebut saat ini dalam penanganan intensif oleh petugas teknis di lapangan.

“Terdapat gangguan operasional persinyalan di Stasiun Manggarai dan saat ini dalam proses penanganan petugas,” tulis keterangan resmi KAI Commuter.

Akibat kendala tersebut, pola perjalanan KRL mengalami perubahan. Kereta yang masuk maupun keluar Stasiun Manggarai harus melakukan pergantian jalur untuk memastikan operasional tetap berjalan, meski terjadi gangguan.

“Perjalanan Commuter Line di lokasi mengalami pergantian jalur keluar dan masuk stasiun,” katanya.

Pihak manajemen KAI Commuter mengimbau seluruh penumpang agar tetap mengutamakan keselamatan dan mengikuti arahan dari petugas, baik yang berada di dalam kereta maupun di area stasiun.

“Kami mengimbau para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

