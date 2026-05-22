Tertemper KA Cikarang-Kampung Bandan di Bekasi, Pejalan Kaki Tewas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |19:34 WIB
Tertemper KA Cikarang-Kampung Bandan di Bekasi, Pejalan Kaki Tewas
Seorang pejalan kaki tewas tertemper kereta Commuter LIne.
JAKARTA - Seorang pejalan kaki tewas setelah tertemper KA Commuter Line rangkaian Plb 6043A relasi Cikarang-Kampung Bandan di petak jalan Tambun-Bekasi KM 29+800, Jumat (22/5/2026) siang. Insiden yang menewaskan korban terjadi sekitar pukul 14.25 WIB.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyampaikan peristiwa ini awalnya dilaporan oleh masinis dan ditindaklanjuti dengan mengerahkan petugas KAI menuju ke lokasi kejadian. Di lokasi, petugas melakukan pengamanan, pemeriksaan sarana, serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses penanganan korban.

“Kami turut berduka atas kejadian ini. KAI segera melakukan penanganan di lokasi sesaat setelah laporan diterima, sekaligus memastikan perjalanan kereta api tetap berjalan aman,” ujar Franoto dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Ia menyebut, petugas melakukan pemeriksaan rangkaian kereta sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Korban ia sampaikan langsung dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi.

Atas insiden ini, Franoto mengingatkan masyarakat agar tidak berada maupun beraktivitas di jalur rel kereta api. Sebab area tersebut diperuntukkan khusus bagi operasional perkeretaapian dan memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan.

“Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas di sekitar jalur rel demi menghindari kejadian serupa,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

KA Jaka Tingkir dan KA Serayu Anjlok di Stasiun Pasar Senen, 6 Perjalanan Alami Keterlambatan
Kronologi Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Terungkap, Menhub Singgung Taksi Online
KNKT Ungkap KA Argo Bromo Dapat Sinyal Hijau Sebelum Tabrak KRL di Bekasi, Begini Kronologinya
Taksi Sopir Green SM yang Tertabrak KRL di Bekasi Timur Ditetapkan Tersangka
Kereta Tabrak Bus Tewaskan 8 Orang, Masinis Terbukti Positif Narkoba
KAI Tutup Perlintasan Liar Tebet-Cawang untuk Cegah Kecelakaan Fatal
