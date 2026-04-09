Pramono Ungkap Akses KRL ke JIS Rampung Juni 2026

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |23:28 WIB
Pramono Ungkap Akses KRL ke JIS Rampung Juni 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan pihaknya tengah mengembangkan KRL Commuter Line ke kawasan Kota Tua. Ia menyebut akan memanfaatkan lintasan lama yang sebelumnya belum termanfaatkan dengan baik.

"Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa selesai, kurang lebih lintasan lama tapi dibuat listrik, (jadi) yang dulu tidak pernah termanfaatkan lewat Kota Tua, kemudian ke Tanjung Priok dan sebagainya, lewat JIS dan sebagainya," ucapnya.

"Ini bukan pembangunan baru, tetapi pemanfaatan dari kereta yang nonlistrik menjadi listrik. Itu akan secara signifikan mengubah tentang transportasi di (wilayah) utara," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Pramono turut menyampaikan proyek KRL commuter line menuju Jakarta International Stadium (JIS) akan rampung pada Juni mendatang.
 
"Sehingga dengan demikian, bulan Juni menjadi kado ulang tahun untuk Jakarta, orang yang akan menonton ke JIS akan menjadi jauh lebih mudah," tuturnya.

Di sisi lain, ia menargetkan proyek MTR Jakarta akan menjangkau kawasan Kota Tua pada 2029. Kehadiran moda transportasi umum itu diharapkan semakin memudahkan masyarakat untuk mengunjungi kawasan bersejarah tersebut.

