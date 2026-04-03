Innova Venturer Tertabrak KRL di Lintasan Bogor, Pengemudi Kabur dan Dicari Polisi

BOGOR - Satu unit kendaraan Toyota Innova Venturer ringsek setelah tertabrak Kereta Rangkaian Listrik (KRL) di perlintasan Jalan Sholeh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Pengemudi kabur dan saat ini masih dalam pencarian polisi.

“(Pengemudi) sampai saat ini masih kita cari,” kata Kasat Lantas Polresta Bogor Kota AKP Robby Rachman saat dihubungi wartawan, Jumat (3/4/2026).

Robby menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat pukul 04.10 WIB pagi tadi. Kejadian berawal saat mobil bernopol N-1410-ACZ melaju dari arah Warung Jambu hendak putar balik menuju Tugu Narkoba.

“Saat melintas di puteran underpass, kendaraan menabrak tiang pembatas rel lalu masuk dan tersangkut di perlintasan,” ujar dia.

Dia mengatakan, Commuter Line pertama arah Jakarta melintas sekitar pukul 04.10 WIB. Kecelakaan pun tak terhindarkan.

"Commuter Line pertama arah Jakarta melintas sehingga menabrak kendaraan Toyota Innova Venturer No. Pol. : N-1410-ACZ dan terseret ke arah depan,"pungkasnya.