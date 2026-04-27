Breaking News! KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur

Breaking News! KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur

JAKARTA – Peristiwa kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Informasi yang dihimpun Okezone, Kereta commuter line ditabrak oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek.

“Informasi awal gangguan kereta 27 Apr 2026 pk 20.55 KA Argo Bromo Anggrek 4 rute Gambir - Surabaya Pasarturi head to head tumburan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur (BKST) Sehingga sementara jalur kereta belum dapat dilalui,” tulis @sahabat_kereta.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT KAI maupun jumlah korban jiwa akibat kecelakaan kereta tersebut.

(Fahmi Firdaus )

