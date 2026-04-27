HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |21:23 WIB
Breaking News! KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur
Breaking News! KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur
JAKARTA – Peristiwa kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Informasi yang dihimpun Okezone, Kereta commuter line ditabrak oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek.

“Informasi awal gangguan kereta 27 Apr 2026 pk 20.55 KA Argo Bromo Anggrek 4 rute Gambir - Surabaya Pasarturi head to head tumburan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur (BKST)  Sehingga sementara jalur kereta belum dapat dilalui,” tulis @sahabat_kereta.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT KAI maupun jumlah korban jiwa akibat kecelakaan kereta tersebut.

(Fahmi Firdaus )

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210378/viral-XmgC_large.jpg
Innova Venturer Tertabrak KRL di Lintasan Bogor, Pengemudi Kabur dan Dicari Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210356/viral-U52V_large.jpg
Breaking News! Mobil Tertabrak Kereta di Lintasan Bogor, Perjalanan KRL Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202702/kereta_bandara_tabrak_truk_di_tangerang-2TMC_large.jpg
Detik-Detik KA Bandara Tabrak Truk di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202658/viral-YGvP_large.jpg
Penampakan Terkini KA Bandara Soetta Usai Tertemper Truk di Poris Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202654/viral-Xn3V_large.jpg
Detik-Detik KA Bandara Soetta Tertemper Truk Hingga Keluar Jalur di Poris Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196741/viral-azrp_large.jpg
Detik-Detik Aisyah Lompat ke Rel hingga Tewas Tertabrak KA Gajayana di Stasiun Gondangdia
