Peristiwa 11 Juni: Wafatnya Gatot Soebroto hingga Pembukaan Piala Dunia 2010

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 11 Juni di berbagai belahan dunia. Mulai dari terbentuknya komisi bersama Indonesia-Belanda terkait Irian Barat, pembukaan Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan, hingga wafatnya Pahlawan Nasional Indonesia, Gatot Soebroto.

Berikut rangkuman peristiwa yang terjadi pada 11 Juni, seperti dilansir dari berbagai sumber:

1. Delapan Tokoh Militer Soviet Dijatuhi Hukuman Mati

Pada 11 Juni 1937, Marsekal Soviet, Mikhail Tukhachevsky bersama sejumlah petinggi militer Tentara Merah diadili dalam kasus yang dikenal sebagai Organisasi Militer Anti-Soviet Trotskyis. Mereka dituduh melakukan pengkhianatan dan bekerja sama dengan Jerman Nazi.

Salah satu tokoh yang terseret dalam kasus tersebut, Yan Gamarnik, bunuh diri sebelum persidangan berlangsung. Tukhachevsky dan tujuh terdakwa lainnya kemudian dijatuhi hukuman mati pada Juni 1937.

2. Terbentuknya Komisi Indonesia-Belanda

Pada 11 Juni 1964, komisi bersama Indonesia dan Belanda dibentuk untuk menyelesaikan persoalan terkait Irian Barat sesuai ketentuan dalam Perjanjian New York.

Pembentukan komisi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut kesepakatan yang mengatur proses penyerahan wilayah Papua Barat kepada Indonesia, yang secara resmi kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963.