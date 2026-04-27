Prabowo Dikabarkan Reshuffle Kabinet Merah Putih Sore Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026) sore ini.

Menurut informasi yang diterima Okezone, pelantikan akan digelar pukul 15.00 WIB. “Jam 15.00 WIB (pelantikan),” kata salah satu sumber yang juga bakal dilantik menjadi menteri, namun enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, sejumlah nama dikabarkan masuk bursa reshuffle kabinet. Di antaranya Jumhur Hidayat yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol.

Kemudian, nama lain yang dikabarkan masuk dalam kabinet adalah Hasan Nasbi, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Dia digadang-gadang akan mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Komunikasi.