Proses Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Berlangsung Dramatis

Proses Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Berlangsung Dramatis

JAKARTA - Petugas medis dengan dibantu warga terus bahu membahu mengevakuasi korban tabrakan antara Kereta Api Argo Bromo dengan Commuter Line (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Berdasarkan tayangan langsung iNewsTV dari lokasi, petugas medis terlihat naik turun untuk mengevakuasi korban tabrakan kereta dengan tandu.

Di sisi luar stasiun, terlihat belasan ambulans bersiap membawa korban menuju rumah sakit. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit, salah satunya RSUD Kota Bekasi.

Sebelumnya, Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

KAI memastikan petugas di lapangan telah bergerak cepat untuk melakukan penanganan dan pengamanan lokasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses evakuasi dan pemulihan perjalanan.

Sebagai langkah pengamanan, aliran listrik aliran atas (LAA) pada lintas Cibitung–Bekasi Timur dan area emplasemen Bekasi Timur untuk sementara dinonaktifkan.

(Fahmi Firdaus )

