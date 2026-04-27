Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Proses Evakuasi Korban Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Berlangsung Dramatis

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |22:49 WIB
A
A
A

JAKARTA - Petugas medis dengan dibantu warga terus bahu membahu mengevakuasi korban tabrakan antara Kereta Api Argo Bromo dengan Commuter Line (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Berdasarkan tayangan langsung iNewsTV dari lokasi, petugas medis terlihat naik turun untuk mengevakuasi korban tabrakan kereta dengan tandu.

Di sisi luar stasiun, terlihat belasan ambulans bersiap membawa korban menuju rumah sakit. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit, salah satunya RSUD Kota Bekasi.

Sebelumnya, Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

KAI memastikan petugas di lapangan telah bergerak cepat untuk melakukan penanganan dan pengamanan lokasi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses evakuasi dan pemulihan perjalanan.

Sebagai langkah pengamanan, aliran listrik aliran atas (LAA) pada lintas Cibitung–Bekasi Timur dan area emplasemen Bekasi Timur untuk sementara dinonaktifkan.

.

(Fahmi Firdaus )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement