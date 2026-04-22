Wanita Ini Jadi Korban Kecelakaan Usai Bajunya Terlilit Rantai Motor

BOJONEGORO - Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Bojonegoro–Cepu, tepatnya di wilayah Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Bojonegoro, Septian Nur Pratama menjelaskan, kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda Revo bernomor polisi S-4155-DD yang dikendarai seorang pria berinisial P.I.P (35), warga Kecamatan Malo, Bojonegoro.

Saat kejadian, korban berboncengan dengan seorang perempuan berinisial T (56), yang juga berasal dari alamat yang sama.

“Berdasarkan keterangan dari saksi saksi di TKP, kejadian laka lantas tersebut bermula Sepeda motor Honda Revo No Pol S-4155-DD yang di kendarai oleh P.I.P berboncengan dengan T,” ujarnya dikutip, Rabu (22/4/2026).

“Saat berjalan dari barat ke timur sesampainya di TKP pakaian/kain pembonceng terlilit ke rantai sepeda motor hingga terjatuh,”lanjutnya.