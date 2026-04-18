Penyanyi Malaysia Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan, Begini Kondisinya Sekarang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |12:52 WIB
MALAYSIA – Penyanyi kondang Malaysia Siti Nurhaliza dan manajernya Rozi Abdul Razak mengalami kecelakaan di Kilometer 14,2, Jalan Tol MEX.  Siti mengalami memar dan bengkak di kakinya akibat kecelakaan tersebut.

Rozi Abdul Razak, Manajer Siti, melalui akun IG nya mengatakan, bahwa kecelakaan itu terjadi ketika mereka menggunakan Jalan Tol MEX setelah Siti tampil di RedQ AirAsia, Sepang.

"Banyak orang telah menghubungi kami menanyakan tentang Siti. Kami berada di dua mobil setelah tampil di RedQ AirAsia Sepang dan saat melewati Jalan Tol MEX di KM14,2, terjadi kecelakaan,"ujar Rozi Abdul Razak, dikutip dari, bharian, Sabtu (18/4/2026).

Kecelakaan tersebut kata dia melibatkan empat mobil. Namun dia memastikan tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan beruntun tersebut.

"Kami mengeluarkan Siti Nurhaliza dari mobil yang mengalami kecelakaan dan membawanya ke kendaraan kami,” ujar Rozi.

“Siti dibawa ke rumah sakit. Ia mengalami memar dan bengkak di kakinya. Alhamdulillah, semuanya selamat dan terima kasih atas doa semua orang," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
