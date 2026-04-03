Detik Menegangkan KM Ansori Mati Mesin di Kepulauan Seribu, 54 Penumpang Dievakuasi

JAKARTA - Kapal Motor (KM) Ansori mendadak mati mesin di perairan timur Pulau Lancang Kecil, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Sebanyak 54 penumpang dievakuasi dalam kondisi selamat.

“Kapal tersebut mengangkut total 54 penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian materiil berupa kerusakan pada bagian polipambel kapal,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat (3/4/2026).

Insiden itu berawal saat KM Ansori yang bertolak dari Dermaga Tradisional Rawasaban, Tangerang, menuju Pulau Pari mengalami gangguan mesin sekitar pukul 11.30 WIB, Kamis 12 April. Kapal diduga mengalami kerusakan pada bagian polipambel, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Bhabinkamtibmas Pulau Lancang yang menerima informasi kejadian tersebut langsung berkoordinasi dengan pihak Damkar Pos Pulau Lancang dan Satpol PP. Dalam waktu cepat, petugas berhasil mencapai lokasi untuk melakukan evakuasi.

Sekitar pukul 12.20 WIB, tim gabungan tiba di lokasi dan mendapati kapal dalam kondisi sudah berlabuh di belakang Pulau Lancang Kecil. Situasi saat itu tetap kondusif, namun proses evakuasi tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi demi keselamatan seluruh penumpang.