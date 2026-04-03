Truk Tabrak Motor di Kalideres, 1 Orang Tewas Mengenaskan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |21:56 WIB
Truk Tabrak Motor di Kalideres, 1 Orang Tewas Mengenaskan
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA — Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, pada Jumat (3/4/2026). Insiden ini melibatkan sebuah truk dan sepeda motor.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan, peristiwa bermula ketika truk yang identitas dan nomor polisinya belum diketahui melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Utan Jati. Setibanya di dekat Pasar Segar, truk itu menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang perempuan.

"Setibanya di dekat Pasar Segar, menabrak sepeda motor Honda No. Pol. B-4833-BWM yang dikendarai Kartini berboncengan dengan Ani Maryati yang melaju searah di depannya," kata Ojo, Jumat.

Akibat kecelakaan tersebut, Kartini mengalami luka memar di dahi serta lecet di kaki. Korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD Kalideres dan kini telah diperbolehkan pulang.

"Mengalami luka memar di dahi dan lecet di kaki, berobat di RSUD Kalideres, dan diperbolehkan pulang tanpa rawat inap," ujarnya.

Sementara itu, Ani Maryati mengalami luka robek di kepala dan meninggal dunia di lokasi kecelakaan. Jenazahnya kini berada di RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan visum.

"Pemboncengnya, Ani Maryati, mengalami luka robek di kepala dan meninggal dunia di TKP. Selanjutnya jenazah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk proses visum," ucap Ojo.

(Arief Setyadi )

