TNI Santuni dan Tanggung Biaya Pengobatan Korban Kecelakaan di Kalideres

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |23:01 WIB
Lokasi truk TNI tabrak motor di Kalideres, Jakbar (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, menjelaskan langkah yang diambil TNI setelah truk kendaraan dinas terlibat kecelakaan yang menewaskan penumpang sepeda motor berinisial AM (51) di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat.

Untuk korban luka, pihaknya telah memberikan bantuan biaya pengobatan. Sementara untuk korban meninggal, pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf dan memberikan santunan.

“Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap masyarakat, satuan Menzikon/CRK Pusziad telah mengambil langkah cepat dengan mendatangi para korban. Terhadap korban luka, telah diberikan bantuan biaya pengobatan serta dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan,” kata Donny, Minggu (5/4/2026).

“Sementara kepada keluarga korban meninggal dunia, perwakilan satuan juga telah melaksanakan takziyah, menyampaikan permohonan maaf secara langsung, serta memberikan santunan sebagai bentuk empati dan tanggung jawab,” sambungnya.

Ia menambahkan, pengemudi truk TNI saat ini tengah diperiksa di Denpom I Tangerang.

