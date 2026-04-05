HOME NEWS NASIONAL

Sopir Truk TNI Tabrak Motor di Kalideres Diperiksa Denpom

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |17:58 WIB
Sopir Truk TNI Tabrak Motor di Kalideres Diperiksa Denpom
Ilustrasi kecelakaan truk (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Truk milik TNI diduga terlibat kecelakaan hingga menewaskan seorang penumpang motor berinisial AM (51) di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, pada Jumat 3 April 2026. Pengemudi truk TNI tersebut kini diperiksa di Denpom I Tangerang.

“Pasca-kejadian, pengemudi kendaraan dinas telah melaporkan diri ke satuan dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Denpom I Tangerang,” kata Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono, Minggu (5/4/2026).

Donny memastikan, jika ditemukan kelalaian, proses hukum akan tetap berjalan. “Apabila dalam hasil penyelidikan nantinya terbukti adanya kelalaian dari pengemudi kendaraan dinas, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara tegas, transparan dan tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Berdasarkan informasi awal, kata dia, kecelakaan terjadi saat sepeda motor berusaha menyalip kendaraan truk dari sisi kiri. Pengendara diduga kehilangan kendali sehingga terjatuh.

“Kami perlu menegaskan bahwa dari indikasi awal, tidak terdapat unsur kesengajaan dalam peristiwa ini, melainkan murni kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

