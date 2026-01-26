Dua Polisi Tewas Tertabrak Truk TNI, Panglima: Kami Mohon Maaf

JAKARTA – Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto meminta maaf atas tragedi meninggalnya dua anggota Polri yang tertabrak truk TNI saat penanggulangan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ia memastikan peristiwa tersebut tengah dalam tahap penyelidikan.

Agus menyampaikan, penyelidikan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan yang menyebabkan meninggalnya dua personel Polri tersebut.

"Ya, itu sedang diselidiki. Mungkin juga tidak sengaja dan sebagainya. Kita mohon maaf," kata Agus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dalam kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut merespons insiden yang menewaskan dua anggotanya tersebut. Ia menyampaikan belasungkawa mendalam atas kejadian itu.