HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polri Disebut Profesional Tangani Kasus Zendhy vs Bibi Kelinci

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |00:05 WIB
Polri Disebut Profesional Tangani Kasus Zendhy vs Bibi Kelinci
Polri (Foto: Dok)
JAKARTA – Mantan petinggi kepolisian Irjen Pol (Purn) Ricky Sitohang mengatakan, Polri bertindak sangat profesional dalam membedakan dua ranah persoalan yang berbeda dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang melibatkan Evi dan Zendhy Kusuma dengan pemilik restoran Bibi Kelinci, Nabilah O’Brien.

Polri tegak lurus pada aturan hukum tanpa terpengaruh arus viralitas. Di mana, ada dua persoalan terkait perselisihan internal soal manajemen restoran dan, penyebaran data pribadi (doxing) terhadap Evi dan Zendhy di media sosial.

"Kita harus objektif. Masalah antara Evi-Zendhy dan pemilik resto soal administrasi atau pelayanan itu urusan internal, tetapi ketika data pribadi disebar hingga memicu cyber bullying massal, itu sudah masuk delik UU ITE. Polisi bekerja berdasarkan fakta hukum ini, bukan berdasarkan siapa yang paling vokal di medsos. Langkah Polri melindungi privasi warga negara adalah harga mati," ujarnya, dikutip Rabu (11/3/2026).

Kemudian, adanya rekaman CCTV dan data pribadi yang menjadi konsumsi publik seolah menghakimi secara sepihak merupakan preseden buruk atau trial by social media yang memang perlu ditangani kepolisian. Ia juga menyinggung soal  DPR RI yang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), diharapkan bisa memperkuat posisi Polri dalam menciptakan kepastian hukum. 

Ricky menilai kehadiran legislatif harus mendukung pencarian win-win solution yang adil, sehingga kegaduhan ini bisa diredam tanpa mencederai prosedur hukum berjalan di kepolisian. Para pihak, menurutnya, juga perlu  mengedepankan semangat mediasi atau Restorative Justice. 

Setidaknya ini menjadi pelajaran untuk menggunakan ruang digital dengan adab dan selaras dengan hukum yang berlaku. Pihaknya pun mengimbau masyarakat berhenti melakukan penghakiman massal, dalam konteks ruang digital.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
