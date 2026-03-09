Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Periksa Pandji Pragiwaksono di Kasus Toraja Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |05:49 WIB
Bareskrim Periksa Pandji Pragiwaksono di Kasus Toraja Hari Ini
Pandji Pragiwaksono (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komika Pandji Pragiwaksono terkait kasus dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap suku dan masyarakat Toraja pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Prakoso, mengungkapkan Pandji bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada perkara tersebut.

"Masih terjadwal (pemeriksaan)," kata Rizki.

Pandji Pragiwaksono sebelumnya sudah diperiksa pada Senin, 2 Februari 2026. Ketika itu, Pandji mengaku dicecar sebanyak 48 pertanyaan terkait laporan dugaan penghinaan terhadap Toraja.

"(Pertanyaan pemeriksaan) 48," kata Pandji usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 2 Februari 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204233/natalius_pigai-idsY_large.jpg
Menteri Pigai Minta Restoratif Justice di Kasus Pandji Pragiwaksono 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194544/pbnu-P682_large.jpg
Pandji Dipolisikan, Gus Ulil: Kita Butuh Banyak Ketawa di Negeri Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194543/pandji-Lt4S_large.jpg
Polisi Terima Pelaporan Pandji Pragiwaksono, LBH Jakarta: Ancam Ruang Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194356/ahmad_khozinudin-1roi_large.jpg
Silfester Tak Dieksekusi, Ahmad Khozinudin Duga Ada 'Orang Besar'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191918/doktif-Rx1t_large.jpg
Doktif Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka, Apa Alasannya? Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191769/dokter_detektif-eL1l_large.jpg
Polisi Tetapkan Doktif Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement