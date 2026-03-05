Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pekan Depan, Pandji Pragiwaksono Kembali Diperiksa di Kasus Toraja

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |18:10 WIB
Pekan Depan, Pandji Pragiwaksono Kembali Diperiksa di Kasus Toraja
Pandji Pragiwaksono (Foto: IG Pandji Pragiwaksaono)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap komika Pandji Pragiwaksono pekan depan. Pemanggilan terkait penyidikan kasus dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap suku dan masyarakat Toraja.

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Rizki Prakoso, mengungkapkan Pandji akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara tersebut. Namun, ia tidak merinci secara pasti hari pemeriksaan Pandji Pragiwaksono.

"Minggu depan ya," kata Rizki saat dikonfirmasi Okezone, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Pandji Pragiwaksono sendiri sebelumnya telah diperiksa pada Senin, 2 Februari 2026. Saat itu, Pandji mengaku dicecar sebanyak 48 pertanyaan terkait laporan dugaan penghinaan terhadap Toraja.

"(Pertanyaan pemeriksaan) 48," kata Pandji usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 2 Februari 2026.

