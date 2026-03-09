Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datangi Bareskrim, Pandji Pragiwaksono Diperiksa di Kasus Toraja

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |11:06 WIB
Datangi Bareskrim, Pandji Pragiwaksono Diperiksa di Kasus Toraja
Pandji Pragiwaksono (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono menghadiri panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap suku dan masyarakat Toraja.

"Ya, hari ini dipanggil, panggilannya kelihatannya untuk melanjutkan kasus Toraja," kata Pandji di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026).

Pandji menduga dirinya bakal diperiksa Bareskrim terkait dengan sidang adat Toraja yang dilakukannya beberapa waktu lalu.

"Mungkin teman-teman dari Bareskrim ingin tahu kelanjutan dari sidang adat di Toraja yang kemarin saya lakukan sekitar dua minggu yang lalu. Jadi pemeriksaannya sekitar itu kurang lebih," ujar Pandji.

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Prakoso, mengungkapkan Pandji bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada perkara tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205811/pandji-psWe_large.jpg
Bareskrim Periksa Pandji Pragiwaksono di Kasus Toraja Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/337/3204233/natalius_pigai-idsY_large.jpg
Menteri Pigai Minta Restoratif Justice di Kasus Pandji Pragiwaksono 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194544/pbnu-P682_large.jpg
Pandji Dipolisikan, Gus Ulil: Kita Butuh Banyak Ketawa di Negeri Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194543/pandji-Lt4S_large.jpg
Polisi Terima Pelaporan Pandji Pragiwaksono, LBH Jakarta: Ancam Ruang Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/337/3194356/ahmad_khozinudin-1roi_large.jpg
Silfester Tak Dieksekusi, Ahmad Khozinudin Duga Ada 'Orang Besar'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191918/doktif-Rx1t_large.jpg
Doktif Tak Ditahan Usai Jadi Tersangka, Apa Alasannya? Ini Kata Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement