HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Mahasiswa dan Polisi Sholat Berjamaah di Depan Mabes Polri saat Aksi Unjuk Rasa

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |18:20 WIB
JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof Hamka (Uhamka) di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan berlangsung aman dan damai, pada Kamis (12/3/2026).

Setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi, para mahasiswa menghentikan sementara kegiatan aksi untuk melaksanakan sholat ashar berjamaah di lokasi.

Namun menariknya, sholat tersebut juga diikuti oleh sejumlah anggota Polri yang sedang bertugas melakukan pengamanan aksi unjuk rasa.

Sejumlah mahasiswa dan anggota kepolisian tampak berdiri dalam satu shaf melaksanakan sholat berjamaah di tepi jalan depan Mabes Polri. Momen tersebut menjadi gambaran suasana yang kondusif di tengah kegiatan penyampaian aspirasi.

Sebelumnya, mahasiswa Uhamka menggelar aksi untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dan aspirasi kepada pihak kepolisian.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat guna memastikan kegiatan berjalan tertib serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

 

