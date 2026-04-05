Tragis, Pemotor Jatuh Terlindas Truk Trailer hingga Tewas di Jakut

JAKARTA - Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan truk trailer di Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara, pada Sabtu 4 April 2026. Satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menyebutkan korban laki-laki berinisial AAJ (27), warga Pamulang, Tangerang Selatan. Korban saat itu tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi B 3410 WDF.

"Awalnya sepeda motor Honda Beat melaju dari arah timur ke barat, setibanya di dekat Pasar Kepiting, terpeleset jatuh," kata Ojo, Minggu (5/4/2026).

Saat korban terjatuh, terdapat truk trailer dengan nomor polisi B 9429 UIW yang dikemudikan oleh K (43) melaju searah tepat di samping kanannya.

"Pengendaranya terlindas roda buntut kiri kendaraan trailer B 9429 UIW yang melaju searah di samping kanannya," ujar Ojo.