Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Pemotor Jatuh Terlindas Truk Trailer hingga Tewas di Jakut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |20:38 WIB
Tragis, Pemotor Jatuh Terlindas Truk Trailer hingga Tewas di Jakut
Kecelakaan maut di Pademangan, Jakut (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dan truk trailer di Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara, pada Sabtu 4 April 2026. Satu orang dilaporkan meninggal dunia.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menyebutkan korban laki-laki berinisial AAJ (27), warga Pamulang, Tangerang Selatan. Korban saat itu tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi B 3410 WDF.

"Awalnya sepeda motor Honda Beat melaju dari arah timur ke barat, setibanya di dekat Pasar Kepiting, terpeleset jatuh," kata Ojo, Minggu (5/4/2026).

Saat korban terjatuh, terdapat truk trailer dengan nomor polisi B 9429 UIW yang dikemudikan oleh K (43) melaju searah tepat di samping kanannya.

"Pengendaranya terlindas roda buntut kiri kendaraan trailer B 9429 UIW yang melaju searah di samping kanannya," ujar Ojo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Sopir Truk TNI Tabrak Motor di Kalideres Diperiksa Denpom
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement