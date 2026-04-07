Pemotor dan Sopir Angkot Baku Hantam di Kramat Jati Jaktim, Begini Ending-nya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |16:18 WIB
Pemotor dan Sopir Angkot Baku Hantam di Kramat Jati Jaktim, Begini Ending-nya
Ilustrasi pemotor dan sopir angkot baku hantam (Foto: Ist)
JAKARTA - Pengendara motor baku hantam dengan sopir angkutan kota (angkot) di Jalan H. Bokir Bin Dji'un, Kramat Jati, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut terekam dan viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat dua orang diduga terlibat pertikaian itu saling memukul. Beberapa warga yang berhenti akibat kehebohan tersebut bahkan turun tangan untuk melerainya. Bahkan, sopir angkot disebut sempat pingsan.

Kanit Reskrim Polsek Kramat Jati, AKP Fadoli, membenarkan peristiwa itu. Fadoli menjelaskan pertengkaran tersebut bermula saat pengendara motor menegur sopir angkot yang menghalangi jalannya.

"Angkot KR Pondok Gede menuju Cililitan menghalangi pengendara sepeda motor. Setelah ditegur, saat itu sopir tidak terima, turun, adu mulut, lalu lanjut saling pukul," ungkap Fadoli, Selasa (7/4/2026).

Fadoli menambahkan, keduanya sempat mengunjungi Polsek Duren Sawit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, pada akhirnya keduanya bersepakat untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah.

"Setelah diarahkan masing-masing untuk membuat laporan polisi, (mereka) tidak mau dan sepakat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan didampingi masing-masing keluarganya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

