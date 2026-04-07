Viral Mobil Dinas Pemprov DKI Ganti Pelat Kendaraan di Puncak, Pramono Geram!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |13:10 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah melayangkan teguran terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang ketahuan mengganti nomor mobil dinas dari pelat merah menjadi putih. Insiden ini terungkap ketika petugas kepolisian memergoki kendaraan tersebut di wilayah Puncak, Bogor dan viral di media sosial.

"Saya kebetulan lihat sendiri dan tadi Pak Sekda juga sudah menyampaikan pasti akan kita kasih teguran untuk itu. Enggak boleh. Sudah ditegur? Oh, sudah ditegur oleh BPAD," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Pramono menegaskan tidak akan menoleransi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan penggunaan kendaraan dinas.

"Jadi kalau di Jakarta yang gitu-gitu kita enggak kasih apa toleransi. Kalau memang harus berkendaraan dinas ya berkendaraan dinas," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi saat hari libur.

"Berdasarkan laporan dari Pak Kaban BPAD, bahwa yang bersangkutan pasti kebetulan di hari libur," ucap dia.

 

