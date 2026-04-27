Kronologi Lengkap Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |22:37 WIB
Kronologi Lengkap Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur
Kronologi Kereta Argo Bromo Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur
JAKARTA - Kereta Api (KA) jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya terlibat kecelakaan dengan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengungkapkan kronologi lengkap peristiwa tersebut. Kecelakaan bermula dari kecelakaan yang terjadi di perlintasan rel di kawasan Bulak Kapal.

Peristiwa itu melibatkan sebuah taksi yang tertabrak KRL di jalur perlintasan (JPL), sehingga menyebabkan perjalanan KRL terganggu dan kereta terpaksa berhenti.

“Jadi KRL-nya itu ada taksi yang menabrak KRL di JPL lintasan dekat Bulak Kapal yang membuat KRL-nya berhenti,” kata Franoto saat dihubungi wartawan.

Akibat KRL yang berhenti di jalur tersebut, rangkaian kereta lain yang berada di belakangnya, yakni KA Argo Bromo Anggrek, tidak dapat menghindar dan akhirnya menabrak bagian belakang KRL.

“KRL berhenti, di belakangnya ada Kereta Argo Bromo,” tutup Franoto.

(Fahmi Firdaus )

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215057/viral-qjB8_large.jpg
Sejumlah Orang Jadi Korban Kecelakaan KRL vs Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215054/viral-xJY3_large.jpg
Penampakan KRL Ditabrak  Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Sejumlah Orang Terjepit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/338/3215053/viral-OYv4_large.jpg
Breaking News! KRL Ditabrak Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210378/viral-XmgC_large.jpg
Innova Venturer Tertabrak KRL di Lintasan Bogor, Pengemudi Kabur dan Dicari Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210356/viral-U52V_large.jpg
Breaking News! Mobil Tertabrak Kereta di Lintasan Bogor, Perjalanan KRL Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/338/3202702/kereta_bandara_tabrak_truk_di_tangerang-2TMC_large.jpg
Detik-Detik KA Bandara Tabrak Truk di Tangerang
