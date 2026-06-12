Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menteri Israel Serukan Penculikan dan Penyanderaan Wanita dan Pemuda Lebanon untuk Tekan Hizbullah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |02:05 WIB
Menteri Israel Serukan Penculikan dan Penyanderaan Wanita dan Pemuda Lebanon untuk Tekan Hizbullah
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyerukan penangkapan dan penyanderaan "perempuan dan pemuda" dari Lebanon. Usulan yang merupakan pelanggaran hukum internasional tersebut, disebut Ben-Gvir, merupakan upaya untuk menekan Hizbullah.

Ben-Gvir menyampaikan usulan tersebut selama rapat kabinet keamanan pada Selasa (9/6/2026), menurut media Israel, ketika para menteri membahas perluasan kampanye militer Israel di Lebanon meskipun gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS) diumumkan pada April.

“Mari kita mulai berpikir di luar kotak tentang Hizbullah,” kata Ben-Gvir, menurut Jerusalem Post.

“Menaklukkan wilayah dan membunuh banyak teroris, tetapi juga menahan perempuan dan pemuda mereka dan membawa mereka ke penjara teroris. Itulah yang paling menyakitkan mereka.”

Komentar tersebut dipandang sebagai seruan eksplisit untuk hukuman kolektif terhadap warga sipil Lebanon dan anggota keluarga pejuang Hizbullah. Berdasarkan hukum humaniter internasional, warga sipil tidak boleh ditahan atau ditargetkan untuk menekan kelompok bersenjata.

Ben-Gvir, seorang ekstremis yang dihukum dan berulang kali menyerukan tindakan yang lebih keras terhadap warga Palestina dan Lebanon, telah memainkan peran sentral dalam sistem penjara Israel sejak bergabung dengan pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia adalah pengikut gerakan Kach yang dilarang dan selama bertahun-tahun memajang potret Baruch Goldstein, pemukim Israel yang menembak mati 29 jemaah Palestina di Hebron pada tahun 1994.

Seasing serangan terbaru Israel terhadap Lebanon dimulai pada Maret, pasukan Israel dilaporkan telah menculik beberapa warga sipil Lebanon. Jumlah pastinya masih belum jelas. Mereka termasuk di antara 1.316 orang yang saat ini ditahan oleh Israel berdasarkan undang-undang "kombatan ilegal", menurut angka yang diterbitkan oleh kelompok hak asasi manusia Israel, HaMoked.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/18/3223485//presiden_as-5j2h_large.jpg
Trump Peringatkan Netanyahu: Anda Akan Sendirian jika Terus Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/18/3223243//viral-1QUc_large.jpg
Breaking News! Iran Lancarkan Serangan Besar ke Israel, Hujani Rudal Balistik Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/18/3223195//tentara_israel-1ksY_large.jpg
Serangan di SPBU dan Permukiman Israel, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/18/3223075//lebanon-u3cT_large.jpg
Israel Serang Lebanon, 12 Orang Tewas Termasuk Jenderal Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/18/3223061//ilustrasi-hUFu_large.jpg
Pentagon Naikkan Tingkat Ancaman Spionase Israel ke Status Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/18/3222978//israel_membangun_jaringan_rahasia_di_perbatasan_azerbaijan_untuk_memantau_iran_secara_ketat_selama_perang-nIoY_large.jpg
Laporan Media: Israel Bangun Jaringan Militer Rahasia di Azerbaijan, Dekat Perbatasan Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement