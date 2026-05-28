Tank Merkava Israel Diserang Drone Hizbullah di Lebanon Selatan

JAKARTA - Kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, melancarkan serangkaian serangan terhadap pasukan Israel di sejumlah wilayah Lebanon selatan.

Dilansir dari Aljazeera, Kamis (28/5/2026). Laporan Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA), Hizbullah menargetkan sekelompok kendaraan militer Israel yang terparkir di dekat balai kota al-Qussair, Distrik Marjayoun, menggunakan serangan roket.

Selain itu, kelompok tersebut juga meluncurkan rudal ke sebuah bangunan yang disebut menjadi markas rahasia kendaraan bersenjata Israel di dekat waduk di kota Zawtar al-Sharqiyah.

Dalam serangan lainnya, drone tempur Ababil milik Hizbullah dilaporkan menghantam tank Merkava Israel yang ditempatkan di dekat kolam kota tersebut.