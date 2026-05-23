Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

9 WNI Korban Penculikan Zionis Israel Mendapat Penanganan Baik di Turki dan Segera Pulang

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |11:43 WIB
9 WNI Korban Penculikan Zionis Israel Mendapat Penanganan Baik di Turki dan Segera Pulang
9 WNI Korban Penculikan Zionis Israel Mendapat Penanganan Baik di Turki/ist
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan kemanusiaan yang sebelumnya ditahan oleh otoritas Israel usai pencegatan armada Global Sumud Flotilla 2.0 dipastikan akan segera tiba kembali di tanah air setelah dibebaskan dan mendapatkan penanganan di Istanbul, Turki.

Perkembangan positif tersebut merupakan hasil kerja keras dan koordinasi intensif yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia sejak menerima laporan pencegatan armada Global Sumud Flotilla 2.0 dan penahanan sejumlah relawan internasional, termasuk WNI, oleh Militer Israel.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul turut menyambut dan bertemu langsung dengan para WNI setibanya mereka di Istanbul.

Dalam video yang diterima redaksi, Jumat (22/5/2026), Kepala Perwakilan Konsul Jenderal RI di Istanbul Darianto Harsono terlihat berbincang dengan kesembilan WNI yang seluruhnya dilaporkan berada dalam kondisi sehat dan baik.

Pemerintah Indonesia pun menegaskan akan terus mengawal proses pemulangan hingga seluruh WNI tiba kembali di tanah air dengan selamat.

Dalam upayanya memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh WNI, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh jalur diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Cairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan berbagai otoritas dan mitra internasional.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220204//viral-Dcsf_large.jpg
9 WNI Korban Penculikan Zionis Israel Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Turki Sebelum Pulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/337/3220200//viral-MHIh_large.jpg
Kesaksian Mengerikan WNI yang Diculik Israel saat Berlayar ke Gaza, Diberondong Tembakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220195//iis_khalifah-fpjm_large.jpeg
Cerita Istri Relawan WNI: Tegang Saat Suami Putus Kontak dan Ditawan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220197//pemimpin_redaksi_inews_aiman_witjaksono-fFhs_large.jpeg
Aiman Witjaksono Tegaskan Komitmen Bela Perjuangan Gaza Tak Akan Bergeser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220186//pembina_gpci_bachtiar_nasir-oWsD_large.jpg
9 Relawan WNI Dibebaskan Israel, GPCI Tegaskan Misi ke Gaza Tetap Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220116//aktivis_global_sumud_diikat_dan_dipaksa_sujud_selama_penahanan_oleh_israel-jRK8_large.jpg
Anggota Komisi I DPR Desak Pemerintah Bawa Kasus Penyiksaan 9 WNI oleh Israel ke ICC
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement