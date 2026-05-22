Aiman Witjaksono Tegaskan Komitmen Bela Perjuangan Gaza Tak Akan Bergeser

JAKARTA - Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, mengatakan pihaknya selama ini berupaya menjaga narasi pemberitaan yang berpihak pada kemanusiaan dalam mengangkat isu Palestina di tengah dominasi pemberitaan internasional yang dinilainya cenderung mendukung Israel.

Aiman menyebut, materi visual maupun narasi yang diterima dari sumber internasional sebagian besar pro terhadap serangan Israel karena didukung negara-negara Barat. Namun, menurut dia, tim redaksi iNews mengubah sudut pandang pemberitaan agar lebih menonjolkan perspektif kemanusiaan dan perjuangan rakyat Palestina.

“Tapi dengan nurani kami, dari sisi kemanusiaan dan juga dari sisi insyaallah keimanan, maka teman-teman selama bertahun-tahun ini mengubah narasi itu sehingga kami menggunakan visual mereka, tapi narasinya kami ubah menjadi pro-Palestina angle-nya,” kata Aiman secara virtual dalam acara Malam Solidaritas dan Doa untuk Gaza di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

Ia mengatakan, selama 25 tahun berkarier sebagai wartawan, komitmennya untuk mengadvokasi isu kemanusiaan di Gaza tidak pernah berubah.

“Porsi itu saya kira tidak bergeser dan sampai sekarang tidak bergeser satu milimeter pun terhadap perjuangan warga Gaza dan juga bangsa Palestina,” ujarnya.

Aiman juga menyinggung perbedaan narasi yang selama ini disampaikan media terkait konflik Palestina. Menurut dia, kesaksian langsung dari warga negara Indonesia yang mengalami penahanan saat misi kemanusiaan menuju Gaza menjadi bukti adanya ancaman nyata secara kemanusiaan.

"Kami hanya bisa menyuarakan, tapi satu hal prinsip kami yang baru saja saya sampaikan juga dan diskusikan kepada Ustadz Bachtiar Nasir adalah sampaikanlah kebenaran. Katakan kebenaran meskipun itu pahit," ungkapnya.