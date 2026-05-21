Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dibebaskan Israel, 9 WNI dalam Perjalanan ke Istanbul Turki

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |20:49 WIB
Dibebaskan Israel, 9 WNI dalam Perjalanan ke Istanbul Turki
Menlu Sugiono (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya ditahan militer Israel kini telah bebas. Para WNI tersebut merupakan relawan yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

Ia menambahkan, sembilan WNI tersebut saat ini tengah dalam perjalanan menuju Istanbul, Turki. Setelah tiba di Turki, para WNI akan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tanah Air.

"Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa sembilan warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0, saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki," ucap Sugiono, Kamis (21/5/2026).

Kemlu RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Turki yang berperan aktif dalam memfasilitasi pemulangan para relawan GSF tersebut.

"Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0," sambungnya.

Ia menambahkan, Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI sebelumnya telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI terkait, dalam upaya pembebasan WNI ini untuk memastikan keselamatan dan percepatan pemulangan seluruh WNI.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219924/israel-Q1Lf_large.jpg
MUI Kutuk Keras Penculikan WNI oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219747/menlu-ArHe_large.jpg
Bebaskan 4 WNI, Pemerintah Negosiasi dengan Perompak Somalia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219481/israel-SCX2_large.jpg
Kedubes Palestina Kecam Penangkapan WNI oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219467/ksp-Y1zp_large.jpg
5 WNI Ditangkap Israel, KSP Dudung: Pemerintah dalam Posisi Siaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219462/ksp-so2d_large.jpg
KSP Ungkap Kondisi WNI Ikut Misi Kemanusiaan ke Gaza, 5 Ditangkap Israel dan 4 Lanjut Berlayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/18/3195147/ilustrasi_bajak_laut-fX0T_large.jpg
4 WNI Diculik Bajak Laut, Kemlu: Pelaku Diburu Pasukan AL Gabon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement