Dibebaskan Israel, 9 WNI dalam Perjalanan ke Istanbul Turki

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya ditahan militer Israel kini telah bebas. Para WNI tersebut merupakan relawan yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

Ia menambahkan, sembilan WNI tersebut saat ini tengah dalam perjalanan menuju Istanbul, Turki. Setelah tiba di Turki, para WNI akan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Tanah Air.

"Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa sembilan warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0, saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki," ucap Sugiono, Kamis (21/5/2026).

Kemlu RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Turki yang berperan aktif dalam memfasilitasi pemulangan para relawan GSF tersebut.

"Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0," sambungnya.

Ia menambahkan, Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI sebelumnya telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI terkait, dalam upaya pembebasan WNI ini untuk memastikan keselamatan dan percepatan pemulangan seluruh WNI.

(Arief Setyadi )

