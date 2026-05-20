Bebaskan 4 WNI, Pemerintah Negosiasi dengan Perompak Somalia

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |21:15 WIB
Menlu Sugiono (Foto: Felldy Utama/Okezone)
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memastikan pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan perompak Somalia yang menyandera empat orang WNI di kapal MT Honour 25.

"Ini proses-proses penyelamatannya itu sedang dilakukan," kata Menlu usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menlu menyampaikan sudah berkoordinasi dengan sejumlah kedutaan besar, seperti di Nairobi dan Pakistan, hingga Konsulat Jenderal RI di Karachi dalam rangka penyelamatan dan pengamanannya.

Bahkan, ia mengakui komunikasi juga dilakukan pemerintah dengan pihak perompak Somalia. "Jadi kita juga sudah melakukan komunikasi termasuk dengan pembajak itu sendiri," ujarnya.

Kendati demikian, Menlu belum bisa mengungkap apa yang menjadi permintaan atau syarat pembebasan empat WNI yang tengah disandera perompak Somalia.

"Itu masih dibahas," tuturnya.

(Arief Setyadi )

