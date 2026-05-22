Momen 9 WNI Relawan GSF Video Call dengan Menlu Sugiono saat Tiba di Turki

JAKARTA - Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam relawan Global Sumud Flotilla (GSF) saat ini sudah berada di Istanbul, Turki. Mereka saat ini bersama Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Istanbul.

Hal itu terungkap dari akun Instagram @menluri yang dilihat pada Jumat (22/5/2026). Mereka juga sempat melakukan video conference dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

“Konjen RI di Istanbul saat ini telah bersama dengan 9 relawan WNI yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0. Saya juga senang dapat berkomunikasi langsung dengan teman-teman para relawan melalui video call," kata Sugiono lewat akun Instagram @menluri.

Sugiono memastikan pemerintah bakal mengawal kepulangan 9 WNI ke Tanah Air. "Pemerintah Indonesia akan terus memastikan proses pemulangan seluruh WNI ke Tanah Air berjalan dengan lancar dan dapat tiba kembali dengan selamat serta sesegera mungkin," ujar dia.

Sebelumnya, Menlu Sugiono mengonfirmasi 9 WNI yang ditangkap militer Israel telah dibebaskan. Sebelumnya, 9 WNI tersebut tergabung dalam GSF 2.0 untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina.