Kesaksian Mengerikan WNI yang Diculik Israel saat Berlayar ke Gaza, Diberondong Tembakan!

JAKARTA - Warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, Andi Angga Prasadewa menceritakan detik-detik penculikan oleh militer Israel saat berlayar ke Gaza, Palestina.

Andi mengungkapkan, kapal Josef yang ia tumpangi selama misi kemanusiaan tersebut merupakan salah satu dari tiga kapal yang pertama kali diintersep oleh militer Israel pada Senin (18/5).

Hal itu ia sampaikan saat panggilan video dengan Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Irvan Nugraha.

"Pengalamannya itu (kapal) kami apa, ditembakin," kata Angga dalam panggilan video yang diterima, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, militer Israel sempat menembaki kapalnya. Tembakan dengan peluru karet tersebut mengenai rekannya sebanyak dua kali. "Teman saya itu kena dua kali," ujarnya.