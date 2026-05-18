2 Jurnalis Indonesia Ditangkap Zionis Israel saat Menuju Gaza

JAKARTA - Dua Jurnalis Indonesia, Bambang Noroyono alias Abeng dan Thoudy Badai ditangkap oleh Israel. Mereka ditangkap dalam perjalanan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla dengan tujuan Gaza, Palestina di perairan internasional.

"Dalam rombongan terdapat sembilan relawan asal Indonesia, termasuk dua jurnalis Republika Bambang Noroyono dan Thoudy Badai yang menjalankan tugas jurnalistik dan kemanusiaan. Keselamatan mereka menjadi perhatian serius kami," kata Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, Senin (18/5/2026).

Andi menyatakan, pihaknya mengecam tindakan tersebut. Sebab kata dia, rombongan yang diperkirakan berjumlah 100 orang itu tidak membawa senjata.

“Melainkan kebutuhan dasar masyarakat di sana yang selama berbulan-bulan menghadapi blockade,” ujar Andi.

"Tindakan ini pelanggaran serius terhadap hukum internasional, prinsip kemanusiaan universal, serta kebebasan sipil warga dunia yang membawa bantuan bagi rakyat Palestina di Gaza," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

