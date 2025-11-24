Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit

JAKARTA - Pasukan perdamaian Indonesia untuk Gaza akan dipimpin oleh jenderal bintang tiga. Jenderal bintang tiga ini nantinya membawahi tiga brigade komposit.

Demikian diungkapkan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, usai rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senin (24/11/2025).

Panglima TNI menyampaikan, pasukan pemeliharaan perdamaian masih tahap seleksi untuk saat ini.

"Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Kemudian di bawahnya ada tiga brigade, tiga brigade komposit," kata Agus.

Agus berkata, ketiga brigade komposit itu terdiri dari batalyon kesehatan, batalyon zeni konstruksi, batalyon bantuan dan bantuan mekanis.

"Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat (kapal) tersebut," tutup Agus.

Sekedar informasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian (peace keeping) ke Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan setibanya di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (14/10/2025), usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir.