HOME NEWS NASIONAL

Anggota Komisi I DPR Desak Pemerintah Bawa Kasus Penyiksaan 9 WNI oleh Israel ke ICC

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |16:32 WIB
Aktivis Global Sumud diikat dan dipaksa sujud selama penahanan oleh Israel. (Foto: dok medsos)
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal mendorong Pemerintah untuk membawa kasus 9 warga negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla (GSF) yang diduga diintimidasi dan disiksa tentara Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu mengatakan bahwa Indonesia perlu menggalang kesepakatan dengan negara lain untuk mengambil langkah ini.

"Menggalang kesepakatan untuk membawa masalah ini ke ICC sambil mendorong Palestina membawa ke ICJ," ujar Deng Ical saat dihubungi, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, Mahkamah Pidana Internasional akan menerbitkan keputusan kejahatan terhadap kemanusiaan dan bisa menjadi pintu untuk menghukum Israel.

"Hasil yang diharapkan ada ketetapan Mahkamah Internasional untuk menghukum tentara Israel dan menyatakan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan hanya pemimpin Israel tapi juga personel tentara. Berarti ada penyelidikan terbuka," tegas Deng Ical.

Selain itu, Deng Ical juga menyarankan Pemerintah untuk menggalang dukungan negara lain untuk mengutuk tindakan Israel yang mengintimidasi para aktivis GSF.

"Menggalang dukungan bersama antarnegara untuk menciptakan opini publik dan dukungan sosial untuk mengutuk tindakan Israel," katanya.

Bagi Deng Ical, tindakan tentara Israel yang menculik dan mengintimidasi aktivis GSF telah melewati batas kepantasan dan kemanusiaan.

"Perlakuan tentara Israel 'melewati batas', batas kepantasan juga kemanusiaan dan sudah berulang-ulang," pungkasnya.

Sebelumnya, Konsul Jenderal (Konjen) RI di Istanbul, Turki, Darianto Harsono telah menyambut sembilan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 usai diculik Israel di perairan internasional. Dia menyampaikan para WNI dalam kondisi sehat.

 

