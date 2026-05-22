Soal Pemulangan 9 WNI dari Turki, Kemlu: Masih Pemeriksaan Kesehatan

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam rombongan Global Sumud Flotilla 2.0 masih menjalani pemeriksaan kesehatan. Saat ini, mereka berada di Turki setelah sebelumnya diculik militer Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina.

Hal itu disampaikan Direktur Informasi dan Media Kemlu RI Hendra Oktavianus, saat merespons kabar pemulangan sembilan WNI ke Tanah Air.

"Belum ada sampai saat ini. Masih menunggu pemeriksaan kesehatan ya," kata Hendra, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, sembilan WNI yang mengikuti misi kemanusiaan ke Gaza melalui Global Sumud Flotilla telah tiba di Istanbul, Turki. Mereka sempat diculik dan ditahan tentara Israel beberapa waktu lalu.

Kedatangan kesembilan WNI itu disambut oleh Kepala Perwakilan Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Istanbul, Darianto Harsono.