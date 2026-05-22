Kemlu RI Kawal Ketat Proses Pemulangan 9 WNI yang Ditangkap Zionis Israel

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyampaikan 9 warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 saat ini telah meninggalkan wilayah Israel. Kemlu terus melakukan pemantauan kepulangan para WNI tersebut.

"Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke Tanah Air dengan selamat," ujar Menteri Luar Negeri Sugiono, Kamis (21/5/2026).

Sekadar informasi, 9 WNI bersama relawan GSF lainnya sebelumnya ditangkap militer Israel di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur, pada 19-20 Mei 2026. Para WNI sudah berada tiba di Istanbul, Turki.

Kemlu RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Turki yang berperan aktif dalam memfasilitasi pemulangan para relawan GSF ini.

Perkembangan ini juga disebutnya sebagai hasil positif dari koordinasi erat yang dilakukan Pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0.

Selain itu, Sugiono juga mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang selama ini telah mendoakan keselamatan para WNI selama ditahan.

"Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudari kita yang ditangkap ini," tuturnya.

(Arief Setyadi )

