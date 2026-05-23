9 WNI Korban Penculikan Zionis Israel Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Turki Sebelum Pulang

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |08:41 WIB
JAKARTA – Sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla 2026 yang dibebaskan militer Israel saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengambilan keterangan di Turki. Setelah selesai, 9 WNI tersebut akan langsung kembali ke Indonesia.

"Para WNI sekarang masih menjalani proses tes pengambilan keterangan atau testimoni, pemeriksaan kesehatan dan visum," kata Minister Counsellor Kedutaan Besar RI di Ankara, Turki, Yudhi Ardian, Sabtu (23/5/2026).

Lebih lanjut, Yudhi menjelaskan bahwa 9 WNI yang saat ini berada Ankara masih di dalam pengawasan otoritas Turki dan GSF.

"Karena sembilan WNI ini menjadi bagian dari kelompok besar GSF, prosesnya masih berjalan dan sepenuhnya dilakukan oleh otoritas Turki dan GSF," jelasnya.

Yudhi memastikan 9 WNI dalam kondisi baik. Pihaknya pun akan terus memantau proses yang sedang berjalan oleh otoritas Turki.

"Kondisi para WNI sebagaimana disampaikan oleh Pak Konjen Istanbul semalam, para WNI diterima dan ditangani dengan baik. Kita masih memantau proses yang sedang berjalan oleh otoritas Turki dan GSF," ujarnya.

 

