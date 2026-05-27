HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Serang Gaza di Malam Iduladha, Tewaskan Setidaknya 9 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |15:30 WIB
Serangan Israel ke Gaza pada malam Iduladha menewaskan 9 orang. (Foto: Anadolu)
GAZA – Serangan udara Israel di Gaza pada malam Iduladha, Selasa (26/5/2026), menewaskan setidaknya 9 orang. Serangan yang dilancarkan tentara Zionis ini merupakan pelanggaran gencatan senjata yang sedang berlangsung.

Dilansir TRT, dalam serangan terbaru, tiga warga Palestina, termasuk seorang wanita, tewas dan 20 lainnya luka-luka setelah pesawat tempur Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di lingkungan Rimal Selatan, sebelah barat Kota Gaza.

Saksi mata mengatakan bahwa pesawat tempur Israel menembakkan beberapa rudal ke bangunan tersebut, menyebabkan kerusakan besar di daerah itu.

Lima warga Palestina lainnya terluka dalam serangan Israel yang menargetkan atap sebuah bangunan tempat tinggal di lingkungan Rimal, menurut sumber tersebut.

Sebelumnya, dua warga Palestina tewas dan beberapa lainnya luka-luka dalam serangan yang menargetkan kendaraan sipil di sebelah barat Khan Younis di Gaza selatan. Sumber medis mengatakan jenazah kedua korban tiba di Kompleks Medis Nasser dalam keadaan terbakar parah dan belum dapat segera diidentifikasi.

Saksi mata mengatakan sebuah drone Israel menargetkan kendaraan sipil di daerah Al-Mawasi di Khan Younis.

Sebelumnya, empat warga Palestina tewas dalam serangan Israel yang menargetkan kerumunan warga sipil di sebelah timur kamp pengungsi Maghazi di Gaza tengah.

Saat fajar, seorang wanita Palestina terluka akibat tembakan tentara Israel setelah tenda-tenda pengungsi menjadi sasaran di Khan Younis.

 

9 WNI yang Ditangkap Alami Penyiksaan, Dunia Harus Beri Sanksi ke Zionis Israel!
9 WNI Korban Penculikan Zionis Israel Mendapat Penanganan Baik di Turki dan Segera Pulang
9 WNI Korban Penculikan Zionis Israel Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Turki Sebelum Pulang
Kesaksian Mengerikan WNI yang Diculik Israel saat Berlayar ke Gaza, Diberondong Tembakan!
Aiman Witjaksono Tegaskan Komitmen Bela Perjuangan Gaza Tak Akan Bergeser
Momen 9 WNI Relawan GSF Video Call dengan Menlu Sugiono saat Tiba di Turki
