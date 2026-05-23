9 WNI yang Ditangkap Israel Dijadwalkan Tiba di Jakarta Besok

JAKARTA - Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 dijadwalkan tiba di Jakarta pada Minggu (24/5/2026) sore, setelah sebelumnya ditangkap otoritas Israel.

Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia, Harfin Naqsyabandi, mengatakan para WNI tersebut saat ini tengah melakukan perjalanan pulang ke Indonesia melalui Turki dan Uni Emirat Arab.

"Confirmed naik pesawat Emirates hari Sabtu tanggal 23 Mei pukul 19.35 Istanbul-Dubai," kata Harfin saat dikonfirmasi, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, rombongan berangkat dari Istanbul, Turki menuju Dubai pada Sabtu malam waktu Indonesia sebelum melanjutkan penerbangan ke Jakarta.