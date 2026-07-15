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Rudal Israel Hantam Kantor Polisi Gaza, 7 Orang Tewas

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |00:10 WIB
Rudal Israel Hantam Kantor Polisi Gaza, 7 Orang Tewas
Kondisi Gaza akibat serangan Israel (Foto: Reuters)
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GAZA - Drone Israel menembakkan empat rudal ke sebuah kantor polisi. Ini adalah bagian dari serangan yang disengaja dan berkelanjutan terhadap infrastruktur dan fasilitas penegakan hukum di seluruh Jalur Gaza.

Tujuh petugas polisi tewas, termasuk kepala kantor polisi, wakilnya, dan lima lainnya. Tugas mereka adalah menjaga ketertiban dan keamanan di area yang dikenal sebagai pasar di tengah-tengah kamp pengungsian.

Melansir Aljazeera, Selasa (14/7/2026), kejadian tersebut bukan pertama kalinya serangan yang disengaja terhadap gedung-gedung polisi oleh militer Israel. Dari rentetan serangan bakal semakin menjerumuskan Jalur Gaza ke dalam kekacauan yang lebih besar dan memperluas kekosongan kekuasaan di seluruh Jalur Gaza yang dilanda perang.

Jumlah korban tewas di Gaza akibat tindakan Israel sejak 'gencatan senjata' Oktober lalu mencapai 1.122 orang. Kantor Media Pemerintah di Gaza mengatakan 3.689 pelanggaran oleh militer Israel telah tercatat sejak "gencatan senjata" diberlakukan di wilayah tersebut pada bulan Oktober.

Sebuah pernyataan dari kantor tersebut menyebutkan 1.122 orang telah tewas dan 3.599 lainnya terluka akibat serangan tentara Israel sejak saat itu. “Gencatan senjata” di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, setelah kesepakatan yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS).

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Palestina Israel Gaza Warga Gaza
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