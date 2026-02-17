Advertisement
Menlu Hadiri Pertemuan Dewan Keamanan PBB, Bahas Pemulihan Gaza

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |12:55 WIB
Menlu Hadiri Pertemuan Dewan Keamanan PBB, Bahas Pemulihan Gaza
Menlu Sugiono (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16–18 Februari 2026. Kunjungan ini dalam rangka menghadiri Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) “The situation in the Middle East, including the Palestinian question (MEPQ).”

Kehadiran Menlu RI pada pertemuan DK PBB tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza.

"Selain itu, Menlu RI juga akan mengangkat mengenai partisipasi Indonesia di Board of Peace, yang merupakan wujud konsistensi politik luar negeri bebas aktif dalam mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sesuai Solusi Dua Negara, serta keberpihakan yang nyata terhadap rakyat Palestina," tulis keterangan Kemlu RI, Selasa (17/2/2026).

Menlu RI juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Wakil Tetap Palestina untuk PBB. Pertemuan akan membahas langkah-langkah ke depan dalam memperjuangkan perdamaian di Palestina, termasuk mengundang kehadiran pada KTT D-8 yang akan dilaksanakan pada bulan April 2026 di Jakarta.

Rencananya, Menlu RI juga akan melakukan pertemuan dengan Menlu Inggris, selaku Presiden DK PBB bulan Februari 2026.

(Arief Setyadi )

      
